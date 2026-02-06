НХЛ: Тампа разгромила Флориду, Каролина обыграла Рейнджерс, победы Питтсбурга и Вегаса
В ночь на пятницу, 6 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 5 февраля
Нью-Джерси – Айлендерс – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 26 Сизикас (Гаткомб, Маклин), 1:1 – 38 Хишир (Аллен, Братт), 1:2 – 56 Хорват, 1:3 – 59 Барзэл (Хорват)
Рейнджерс – Каролина – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Свечников (Янковски), 0:2 – 59 Дж.Стаал (Блэйк, Элерс)
Баффало – Питтсбург – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 1 Цукер (Байрэм, Маклауд), 1:1 – 9 Хэйс (Макгроарти, Соловьев), 1:2 – 18 Хэйс (Уозерспун, Манта), 1:3 – 27 Киндел, 2:3 – 41 Томпсон (Далин, Куинн), 2:4 – 55 Новак (Малкин, Чинахов), 2:5 – 59 Киндел (Дьюар)
Вашингтон – Нэшвилл – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Уилсон (Чикран, Дюбуа), 2:0 – 12 Дюбуа (Карлсон, Строум), 3:0 – 28 Чикран, 3:1 – 37 Маршессо (Вилсби, Хаула), 3:2 – 41 МакКэррон (Вилсби, Смит), 4:2 – 53 Чикран (Овечкин, Строум)
Филадельфия – Оттава – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 29 Казинс (Амадио, Пинто), 1:1 – 58 Драйсдейл (Зеграс, Бринк), 1:2 – 61 Штюцле (Брэди Ткачак)
Тампа-Бэй – Флорида – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Хэйгл (Хедман), 2:0 – 14 Гиргенсонс (Гурде, Хольмберг), 3:0 – 21 Генцел (Кучеров, Рэддиш), 4:0 – 37 Чернак (Джеймс, Макдона), 5:0 – 46 Хольмберг (Бьоркстранн, Гонсалвеш), 5:1 – 49 Самоскевич (Лунделль, Боквист), 6:1 – 55 Бьоркстранн
Вегас – Лос-Анджелес – 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Айкел (Барбашев, Стоун), 2:0 – 11 Стоун (Айкел, Барбашев), 3:0 – 13 Дорофеев (Гертл, Стоун), 4:0 – 13 Марнер (Дорофеев), 4:1 – 15 Мур (Копитар, Армиа)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!