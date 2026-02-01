НХЛ: Колорадо разгромил Детройт, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида уступила Виннипегу
В ночь на воскресенье, 1 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 31 января
Филадельфия – Лос-Анджелес – 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 3 Кемпе (Перри, Лаферрье), 0:2 – 7 Кемпе (Перри), 1:2 – 21 Зеграс (Конекны, Бринк), 2:2 – 41 Конекны (Гребенкин, Ристолайнен), 2:3 – 62 Байфилд (Даути, Кемпе)
Детройт – Колорадо – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Бернс (Ничушкин, Маккиннон), 0:2 – 10 Маккиннон (Лехконен), 0:3 – 21 Колтон (Мэнсон, Нелсон), 0:4 – 33 Маккиннон (Лехконен), 0:5 – 47 Келли (Друри, Кивиранта)
Питтсбург – Рейнджерс – 6:5 (2:0, 1:1, 3:4)
Шайбы: 1:0 – 2 Манта (Макгроарти), 2:0 – 6 Аччари (Дьюар, Лизотт), 3:0 – 32 Манта (Малкин, Ракелль), 3:1 – 38 Лафреньер (Зибанежад, Миллер), 4:1 – 41 Ракелль (Карлссон, Кросби), 5:1 – 41 Аччари (Кулак, Лизотт), 5:2 – 49 Трочек (Гавриков), 5:3 – 55 Гавриков (Бродзински, Шнайдер), 6:3 – 57 Киндел (Скиннер, Дьюар), 6:4 – 58 Лафреньер (Робертсон, Трочек), 6:5 – 59 Кайлле (Лафреньер, Трочек)
Калгари – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Смит (Веннберг), 1:1 – 14 Фрост (Юбердо, Коронато), 1:2 – 21 Годетт (Миса, Эклунд), 2:2 – 27 Гридин (Уигар, Фрост), 3:2 – 46 Фараби (Баль, Баклунд)
Флорида – Виннипег – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 14 Луостаринен (Форслинг, Родригес), 1:1 – 48 Перфетти (Лаури, Виларди), 1:2 – 55 Шайфли (Нюквист, Коннор)
Вашингтон – Каролина – 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 13 Янковски (Котканиеми, Каррье), 0:2 – 17 Ахо, 0:3 – 24 Гостисбеер (Дж.Стаал, Мартинук), 1:3 – 27 Лапьер (Милано), 2:3 – 35 Строум (Чикран, Протас), 3:3 – 53 Чикран (Уилсон, Протас), 4:3 – 61 Сурдиф (Фрэнк, Карлсон)
Айлендерс – Нэшвилл – 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Барзэл (Деанджело, Дюклер), 2:0 – 5 Шефер (Барзэл, Пулок), 2:1 – 10 Форсберг (Стэмкос, Йоси), 2:2 – 12 Вуд (Джост, Маршессо), 3:2 – 27 Пажо (Хольмстрем, Ли), 3:3 – 34 Форсберг (Вуд), 3:4 – 58 Йоси (Хаула, Вилсби)
Оттава – Нью-Джерси – 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 13 Брэди Ткачак (Штюцле, Батерсон), 1:1 – 18 Майер (Браун, Глэсс), 2:1 – 41 Козенс (Сэндерсон, Брэди Ткачак), 3:1 – 57 Штюцле (Жиру, Брэди Ткачак), 4:1 – 58 Пинто (Сэндерсон, Амадио)
Ванкувер – Торонто – 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:2)
Шайбы: 1:0 – 21 Леккеримяки (Жозеф, Эхгрен), 1:1 – 33 Руа (Экман-Ларссон, Робертсон), 2:1 – 34 Вилландер (Петтерссон, Кэйн), 2:2 – 42 Доми (Макмэнн, Мэттьюс)
Сент-Луис – Коламбус – 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 7 Снаггеруд (Дворски, Шенн), 1:1 – 7 Лундстрем (Вуд, Дженнер), 1:2 – 12 Матейчук (Монахан, Джонсон), 2:2 – 23 Берггрен (Шенн, Сутер), 2:3 – 28 Джонсон (Воронков, Проворов), 3:3 – 33 Такер (Снаггеруд, Берггрен), 3:4 – 36 Сиверсон (Веренски), 3:5 – 59 Марчмент (Фантилли, Марченко)
Баффало – Монреаль – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 11 Слафковски (Кофилд, Сузуки), 1:1 – 27 Пауэр (Далин, Томпсон), 2:1 – 38 Эстлунд (Байрэм, Так), 2:2 – 44 Кофилд (Хатсон, Добсон), 2:3 – 50 Кофилд (Дак, Сузуки), 2:4 – 59 Капанен (Добсон)
Юта – Даллас – 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 2 Харли (Бенн, Бурк), 0:2 – 7 Джонстон (Хейсканен, Рантанен), 1:2 – 10 Ямамото (Марино, Петерка), 1:3 – 16 Дюшен (Стил, Бенн), 2:3 – 46 Ямамото (Хэйтон, Петерка)
Эдмонтон – Миннесота – 3:7 (2:2, 0:3, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 3 Драйзайтль, 1:1 – 6 Эрикссон Эк (Валльстедт, К. Хьюз), 2:1 – 8 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид), 2:2 – 19 Капризов (Зукарелло-Асен, Эрикссон Эк), 2:3 – 21 Зукарелло-Асен (Хартман), 2:4 – 32 К. Хьюз (Фэйбер), 2:5 – 35 Тарасенко (Юров, Фолиньо), 2:6 – 49 Питлик (Хиностроза, Тренин), 3:6 – 52 Рословик (Самански, Нерс), 3:7 – 54 Фэйбер (Миддлтон, Болди)
Вегас – Сиэтл – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Толванен (Стивенсон, Уинтертон), 0:2 – 13 Макканн (Стивенсон, Данн), 1:2 – 28 Барбашев (Хаттон, Айкел), 2:2 – 39 Марнер (Гертл, Айкел), 2:3 – 43 Какко (Ларссон)
