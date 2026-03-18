Русский Українська
Спаллетти продлевает работу с Ювентусом

"Бьянконери" закрепляют Лучано на посту главного тренера до конца сезона-2027/28.
Сегодня, 10:39       Автор: Валентина Чорноштан
Лучано Спаллетти / Getty Images
Руководство Ювентуса приняло решение сохранить Лучано Спаллетти на посту главного тренера туринской команды.

Старая Сеньора продлит контракт с главным тренером до 2027 года с опцией продления до 2028-го.

Напомним, что 67-летний специалист возглавил итальянский клуб в октябре 2025 года.

Ожидается, что договор между сторонами будет подписан до 5 апреля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тем  временем лидер Милана разочаровал клуб и может быть продан.

