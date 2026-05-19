"Не был и не может быть хорошим": Трубин критически оценил сезон для Бенфики

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин высказался о выступлении лиссабонской команды в нынешнем сезоне.

Голкипер отметил, что не может назвать эту кампанию позитивной, но это мотивирует его работать еще больше.

Читай также: Бенфика установила цену на Трубина

"Этот сезон не был и не может быть хорошим без трофеев для такого клуба, как Бенфика. Футбол четко учит: не проигрывать и побеждать - это разные вещи. А место Бенфики среди тех, кто побеждает.

Лично для меня это был сезон, в котором было много моментов, которые сделали меня сильнее как футболиста и как человека. Я принимаю эти уроки, это давление и все эмоции, которые пережил.

Благодарю болельщиков и всех, кто поддерживал нас в течение сезона. И тем, кто свистел, тоже. Вы все делаете меня сильнее и даете мотивацию работать еще больше.

Это был еще один важный сезон. Дальше больше", - написал Трубин в Instagram.

Напомним, что Бенфика завершила сезон на третьем месте в чемпионате Португалии и осталась без кубковых титулов.

Ранее сообщалось, что тренер Бенфики Жозе Моуринью готовится возглавить Реал, а лиссабонский клуб уже определился с заменой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!