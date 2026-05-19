"Совсем не простой соперник": Директор команды Усика оценил Верховена

Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о его ближайшем сопернике нидерландском кикбоксере Рико Верховене.

По его словам, это будет не простое противостояние, однако украинский боксер понимает, чего можно ожидать от оппонента, и ранее у него были и более серьезные испытания.

"Рико Верховен - физически сильный и опытный боец. Он совсем не простой соперник. Он мощный панчер, для которого комфортно идти вперед и вступать в размены. Но мы четко понимаем его стиль и сильные стороны. Дело не только в силе, а в уровнях, тайминге и интеллекте на ринге.

Мы ожидаем, что он начнет агрессивно и попытается использовать свою физику. Но за свою карьеру Александр имел дело с куда более сложными вызовами, мы будем полностью готовы к тому, что Рико предложит 23 мая.

Александр смотрел бои Рико Верховена раньше, он знаком с ним. Что касается кикбоксинга, то у Александра в начале карьеры был определенный опыт в этой дисциплине. Так что он понимает ее специфику", - приводит слова Лапина Sky Sports.

Бой Усик - Верховен состоится 23 мая в египетском городе Гиза возле пирамид.

Ранее сообщалось, что Усик может пересмотреть планы по поводу завершения карьеры.

