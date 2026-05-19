Манчестер Сити согласовал условия сотрудничества с новым главным тренером

Энцо Мареска готовится сменить Хосепа Гвардиолу.
Сегодня, 10:35       Автор: Игорь Мищук
Энцо Мареска и Хосеп Гвардиола / Getty Images
Бывший наставник Лестера и Челси Энцо Мареска должен стать новым главным тренером Манчестер Сити.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб и 46-летний итальянский специалист достигли полной устной договоренности о будущем сотрудничестве.

Ожидается, что контракт нового тренера будет рассчитан на три года.

В стане "горожан" считают итальянского специалиста идеальным кандидатом на замену Хосепу Гвардиоле и в ближайшее время сделка должна быть окончательно оформлена.

Мареска с 2022 по 2023 год входил в тренерский штаб Гвардиолы в Манчестер Сити, после чего работал с Лестером и Челси, который покинул в январе.

Ранее сообщалось, что Гвардиола покинет Манчестер Сити по окончании сезона.

