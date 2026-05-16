Челси - Манчестер Сити 0:1: обзор матча и результат игры 16.05.2026

"Горожанам" хватило одного забитого мяча для завоевания трофея.
Сегодня, 19:05       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити обыграл Челси / Getty Images

В субботу, 16 мая, Челси и Манчестер Сити в Лондоне на Уэмбли встречались в финале Кубка Англии.

После завоевания Кубка английской лиги в этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы добавила с вою коллекцию еще один кубковый трофей, одержав над "синими" минимальную победу со счетом 1:0.

Манчестер Сити владел преимуществом в первом тайме противостояния, однако поразить ворота соперника так и не сумел.

Во второй половине встречи Челси удалось выровнять игру, однако "горожане" все же довели до результативного завершения один из своих моментов. На 72-й минуте Эрлинг Холанд получил мяч справа в штрафной и отпасовал в центр на Антуана Семеньо, который эффектным ударом пяткой отправил мяч в дальний угол ворот.

Для Манчестер Сити этот Кубок Англии стал восьмым в истории клуба. По количеству трофеев "горожане" сравнялись с тем же Челси, а также Ливерпулем и Тоттенхэмом. Лидерами с отрывом остаются Арсенал (14) и Манчестер Юнайтед (13).

Статистика финального матча Кубка Англии Челси - Манчестер Сити

Челси - Манчестер Сити 0:1

Гол: Семеньо, 72

Ожидаемые голы (xG): 0.82 - 0.93
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 7 - 9
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 4 - 4
Фолы: 15 - 13

Челси: Санчес - Колвилл, Фофана, Хато - Гюсто, Джеймс (Делап, 83), Кайседо, Кукурелья (Нету, 74) - Палмер, Фернандес - Педро (Гарначо, 86).

Манчестер Сити: Траффорд - Нунес, Хусанов, Геи, О'Райли - Родри (Ковачич, 65), Силва - Семеньо, Мармуш (Шерки, 46), Доку - Холанд.

Предупреждения: Фернандес, Кукурелья, Кайседо - Хусанов.

