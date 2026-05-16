Ястремская стала победительницей турнира в Парме

Украинка в финале в двух сетах обыграла чешскую соперницу.

Украинка Даяна Ястремская (№52 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в итальянской Парме.

В финальном матче украинская теннисистка встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой (№53 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Читай также: Ястремская завоевала трофей на турнире в Парме

Соперницы провели на корте 1 час 26 минут. Ястремская за матч пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов.

WTA 125, Парма, Италия

Финал

Даяна Ястремская (Украина) - Барбора Крейчикова (Чехия) 6:3, 6:3

Для Ястремской этот титул турнира WTA 125 стал вторым в карьере. В 2023 году украинская теннисистка стала чемпионкой на соревнованиях в польских Козерках.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в финал турнира в Риме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!