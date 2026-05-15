Свитолина вышла в финал "тысячника" в Риме

Украинка в полуфинале одолела третью ракетку мира Игу Швентек.

Украинка Элина Свитолина (№10 WTA) продолжила успешное выступление на турнире WTA 1000 в Риме, преодолев полуфинальный раунд.

За выход в финал украинская теннисистка боролась с третьей ракеткой мира Игой Швентек (WTA №3) из Польши и одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

Читай также: Свитолина с камбеком вышла в полуфинал турнира в Риме

Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут. Украинка за матч дважды подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов.

Для Свитолиной и Швентек это была седьмая очная встреча, а счет на данный момент 4:3 в пользу польской теннисистки.

WTA 1000, Рим, Италия

1/2 финала

Элина Свитолина (Украина) - Ига Швентек (Польша) 6:4, 2:6, 6:2

Свитолина в шестой раз в карьере сыграет в финале турнира WTA 1000 и в третий раз в Риме. В 2017 и 2018 годах украинка одержала победу на соревнованиях в столице Италии.

Будущей соперницей украинской теннисистки в решающем матче на нынешнем "тысячнике" в Риме станет четвертая ракетка мира Коко Гауфф (WTA №4) из США.

Финал состоится в субботу, 16 мая, и начнется не ранее 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Парме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!