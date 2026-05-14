Сборная Франции опубликовала заявку на ЧМ-2026

Обошлось без больших сюпризов.
Вчера, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Дидье Дешам / Getty Images

Сборная Франции опубликовала заявку команды на ЧМ-2026.

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам выбрал 26 игроков, которые поедут на мундиаль в США.

В целом, больших сюрпризов не произошло. Игроки, провалившие сезон, по типу Коло Муани или Шевалье остались вне заявки.

Состав сборной Франции на ЧМ-2026:

Вратари

  • Майк Меньян (Милан, Италия)
  • Брайс Самба (Ренн, Франция)
  • Робин Риссе (Лилль, Франция)

Защитники

  • Люка Динь (Астон Вилла, Англия)
  • Мало Гюсто (Челси, Англия)
  • Люка Эрнандес (ПСЖ, Франция)
  • Тео Эрнандес (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия)
  • Лякруа (Кристал Пэлас, Англия)
  • Ибрагима Конате (Ливерпуль, Англия)
  • Жюль Кюнде (Барселона, Испания)
  • Уильям Салиба (Арсенал, Англия)
  • Дайо Упамекано (Бавария, Германия)

Полузащитники

  • Нголо Канте (Фенербахче, Турция)
  • Ману Коне (Рома, Италия)
  • Адриен Рабьо (Милан, Италия)
  • Орельен Чуамени (Реал Мадрид, Испания)
  • Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция)

Нападающие

  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Испания)
  • Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
  • Брэдли Барколя (ПСЖ, Франция)
  • Майкл Олисе (Бавария, Германия)
  • Маркус Тюрам (Интер, Италия)
  • Райан Шерки (Манчестер Сити, Англия)
  • Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас, Англия)
  • Магнес Аклиуш (Монако, Франция)

Ранее также сборная Бразилии продлила контракт с главным тренером.

