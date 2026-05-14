Сборная Франции опубликовала заявку на ЧМ-2026

Сборная Франции опубликовала заявку команды на ЧМ-2026.
Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам выбрал 26 игроков, которые поедут на мундиаль в США.
В целом, больших сюрпризов не произошло. Игроки, провалившие сезон, по типу Коло Муани или Шевалье остались вне заявки.
Состав сборной Франции на ЧМ-2026:
Вратари
- Майк Меньян (Милан, Италия)
- Брайс Самба (Ренн, Франция)
- Робин Риссе (Лилль, Франция)
Защитники
- Люка Динь (Астон Вилла, Англия)
- Мало Гюсто (Челси, Англия)
- Люка Эрнандес (ПСЖ, Франция)
- Тео Эрнандес (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия)
- Лякруа (Кристал Пэлас, Англия)
- Ибрагима Конате (Ливерпуль, Англия)
- Жюль Кюнде (Барселона, Испания)
- Уильям Салиба (Арсенал, Англия)
- Дайо Упамекано (Бавария, Германия)
Полузащитники
- Нголо Канте (Фенербахче, Турция)
- Ману Коне (Рома, Италия)
- Адриен Рабьо (Милан, Италия)
- Орельен Чуамени (Реал Мадрид, Испания)
- Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция)
Нападающие
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Испания)
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- Брэдли Барколя (ПСЖ, Франция)
- Майкл Олисе (Бавария, Германия)
- Маркус Тюрам (Интер, Италия)
- Райан Шерки (Манчестер Сити, Англия)
- Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас, Англия)
- Магнес Аклиуш (Монако, Франция)
