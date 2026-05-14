В результате атаки на Киев погиб бывший хоккеист

Юрию Орлову было 30 лет.

Бывший украинский хоккеист Юрий Орлов погиб после росийского удара.

Напомним, что в ночь на 14 мая рф нанесла очередной комбинированный удар по Украине. В частности по Киеву был нанесен удар ракетой Х-101, которая унесла 11 жизней.

Одним из погибших был 30-летний Юрий Орлов.

Ранее хоккеист выступал за столичные Крыжинку-Компаньон и Дженералз. А после окончания карьеры стал профессионально заниматься флорболом.

Наши соболезнования друзьям и близким.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!