В результате атаки на Киев погиб бывший хоккеист

Юрию Орлову было 30 лет.
Сегодня, 21:10       Автор: Андрей Безуглый
Юрий Орлов / Ukrainian Floorball Federation
Бывший украинский хоккеист Юрий Орлов погиб после росийского удара.

Напомним, что в ночь на 14 мая рф нанесла очередной комбинированный удар по Украине. В частности по Киеву был нанесен удар ракетой Х-101, которая унесла 11 жизней.

Одним из погибших был 30-летний Юрий Орлов.

Ранее хоккеист выступал за столичные Крыжинку-Компаньон и Дженералз. А после окончания карьеры стал профессионально заниматься флорболом.

Наши соболезнования друзьям и близким.

