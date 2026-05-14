Синнер побил рекорд Джоковича на уровне Мастерса

Итальянец оформил серию из 32 побед.
Сегодня, 16:33       Автор: Андрей Безуглый
Янник Синнер / Getty Images
Первая ракетка мира Янник Синнер установил новый рекорд по итогам выступлений в Риме.

Напомним, накануне итальянец в двух сетах разбил андрея рублева, оформив победную серию из 32-х побед.

Предыдущий рекорд принадлежал Новаку Джоковичу, который в 2011 году имел серию из 31-й победы на уровне Мастерса.

Также Синнеру в ближайшее время может покориться еще одно достижение. Турнир в Риме - последний из серии ATP 1000, где теннисист еще не побеждал.

Напомним, что ранее в полуфинал турнира в Риме вышла Элина Свитолина.

 

