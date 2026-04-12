Синнер обыграл Алькараса в битве за статус первой ракетки мира

Итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира в Монте-Карло.

В финале Синнер играл против действующей первой ракетки мира Карлоса Алькараса, и в случае победы обошел бы его в рейтинге.

А потому поединок получился жарким. В первом сете Синнер вырвал победу 6:7 на тай-брейках, а затем уверенно добил испанца во втором.

Таким образом Синнер стал вторым чемпионом Монте-Карло за последние пять лет, а также с понедельника вернет себе статус первой ракетки мира.

ATP 1000. Монте-Карло. Финал

Карлос Алькарас (Испания) – Янник Синнер (Италия) – 6:7 (5:7 в тай-брейке), 3:6

