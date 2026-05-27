Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира

Представил топ-6 самых богатых спортсменов младше 25 лет.
Сегодня, 13:27       Автор: Валентина Чорноштан
Эрлинг Холанд / Getty Images

Накануне журнал Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира до 25 лет за последние 12 месяцев.

Добавим, что при составлении рейтинга журнал учитывал не только зарплату, но и доходы от рекламы, бонусов и бизнес-проектов.

Первое место занял форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд – его доход составил 80 миллионов долларов.

2. Энтони Эдвардс (баскетбол) – 69 млн;
3.Карлос Алькарас (теннис) – 61,5 млн;
4. Винисиус Жуниор (футбол) – 60 млн;
5. Кейд Каннингем (баскетбол) – 58,6 млн;
6. Янник Синнер (теннис) – 54,6 млн.

