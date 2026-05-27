Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира

Накануне журнал Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира до 25 лет за последние 12 месяцев.

Добавим, что при составлении рейтинга журнал учитывал не только зарплату, но и доходы от рекламы, бонусов и бизнес-проектов.

Первое место занял форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд – его доход составил 80 миллионов долларов.

2. Энтони Эдвардс (баскетбол) – 69 млн;

3.Карлос Алькарас (теннис) – 61,5 млн;

4. Винисиус Жуниор (футбол) – 60 млн;

5. Кейд Каннингем (баскетбол) – 58,6 млн;

6. Янник Синнер (теннис) – 54,6 млн.

К слову, Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае, Геращенко стала второй.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!