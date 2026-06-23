Звезда Норвегии признал превосходство Франции

В пятницу, 26 июня, состоится матч сборной Норвегии против Франции. Перед игрой лидер скандинавской команды Эрлинг Холанд поделился мнением о сопернике.

Нападающий отметил, что сейчас не придаёт большого значения этой встрече, поскольку норвежцы уже обеспечили себе место в плей‑офф турнира.

Сейчас мне всё равно на эту игру. Мы уже прошли дальше. Мы уже прошли дальше. Возможно, они победят нас, возможно, они выиграют весь турнир.

Напомним, что сборная Норвегии досрочно вышла в стадию плей‑офф после двух побед на групповом этапе.

Ранее наставник Норвегии бросил вызов Мбаппе и компании.

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