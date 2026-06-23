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"Нам это необходимо": Тренер Норвегии бросил вызов Мбаппе и компании

Разрушил миф о превосходстве Франции.
Сегодня, 10:07       Автор: Валентина Чорноштан
Столе Сольбаккен / Getty Images
Столе Сольбаккен / Getty Images

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о предстоящей встрече со сборной Францией. Добавим, что матч 3‑го тура чемпионата мира определит, кто выйдет в плей‑офф турнира с первого места.

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"Мы ещё не начали подготовку к игре с Францией, поэтому сейчас мы вернёмся в наш лагерь и хорошо восстановимся, потому что нам это необходимо после очень тяжёлой игры. В таком матче примут участие и другие игроки", — приводят его слова издания Reuters.

Также наставник высказался о роли Эрлинга Холанда в составе команды:

Он лучший нападающий. Он не играет за Францию или Аргентину, он играет за Норвегию. У него уже четыре гола - два дубля на крупнейшей сцене. Проще выигрывать гонку бомбардиров, когда ты играешь за Францию или Аргентину, но мы постараемся дать Эрлингу больше матчей и больше помощи.

К слову, один из лидеров сборной Англии вернулся в общую группу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд Сборная Норвегии по футболу

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