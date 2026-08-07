iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Середняк АПЛ подписал экс-игрока Арсенала

Такехиро Томиясу будет играть за Кристал Пэлас.
Сегодня, 17:10       Автор: Андрей Безуглый
Такехиро Томиясу / cpfc.co.uk
Такехиро Томиясу / cpfc.co.uk

Кристал Пэлас объявил о подписании Такехиро Томиясу.

Японский защитник присоединился к лондонскому клубу в качестве свободного агента.

Напомним, что игрок провел четыре сезона в Арсенале, который разорвал с ним контракт летом 2025 года.

Лишь во второй половине прошлого сезона Томиясу нашел себе новый клуб - Аякс. А теперь присоединился к Кристал Пэлас.

Отметим, что японец стал лишь вторым новичком клуба после подписания Оскара Мингесы.

Ранее также сообщалось, что Челси также подписал нового защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу
Матч УПЛ был перенесен после вражеского обстрела Матч УПЛ был перенесен после вражеского обстрела
Ливерпуль готовит серьезное предложение по Барколя Ливерпуль готовит серьезное предложение по Барколя
Украинский гроссмейстер войдет в Зал мировой шахматной славы Украинский гроссмейстер войдет в Зал мировой шахматной славы

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Динамо в рамках квалификации ЛК
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Хавбек сборной Аргентины может вернуться в Европу
Украина18:15
Матч УПЛ был перенесен после вражеского обстрела
Европа17:40
Ливерпуль готовит серьезное предложение по Барколя
Европа17:10
Середняк АПЛ подписал экс-игрока Арсенала
Шахматы16:25
Украинский гроссмейстер войдет в Зал мировой шахматной славы
Украина16:05
Россияне нанесли удар по стадиону клуба УПЛ
Европа15:29
Лучший игрок ЧМ-2026 согласовал контракт с Барселоной
Бокс14:41
"Два британца и самый большой британский бой": Промоутер Джошуа озвучил позицию по месту для поединка с Фьюри
Лига конференций13:59
"Было слишком жарко": Тренер Карабаха объяснил, чего не хватило в матче с Динамо
Бокс13:28
Стал известна рабочая дата реванша Дюбуа - Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK