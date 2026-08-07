Середняк АПЛ подписал экс-игрока Арсенала

Такехиро Томиясу будет играть за Кристал Пэлас.

Кристал Пэлас объявил о подписании Такехиро Томиясу.

Японский защитник присоединился к лондонскому клубу в качестве свободного агента.

Напомним, что игрок провел четыре сезона в Арсенале, который разорвал с ним контракт летом 2025 года.

Лишь во второй половине прошлого сезона Томиясу нашел себе новый клуб - Аякс. А теперь присоединился к Кристал Пэлас.

Отметим, что японец стал лишь вторым новичком клуба после подписания Оскара Мингесы.

Ранее также сообщалось, что Челси также подписал нового защитника.

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