"Было слишком жарко": Тренер Карабаха объяснил, чего не хватило в матче с Динамо

Главный тренер Карабаха Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от Динамо в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Накануне киевская команда сумела минимально обыграть своего соперника со счетом 1:0.

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"Особо говорить не о чем. Надо готовиться к ответному матчу. Нам противостояла команда со слаженной обороной. Нужно было повысить динамику, но, возможно, погода не позволяла сделать этого - было слишком жарко, не хотел напирать на футболистов.

Вернемся в Баку, у нас будет пять-шесть дней на подготовку. Также я благодарен нашим болельщикам, которые проделали такой путь, чтобы поддержать нас", - приводит слова Гурбанова Azerisport.com.

Напомним, что ответный матч Карабах - Динамо состоится в четверг, 13 августа, в Азербайджане и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее тренер Динамо Игорь Костюк рассказал, за счет чего удалось обыграть Карабах.

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