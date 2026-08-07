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Антидопинговое агентство назвало виновника попадания в организм Паркера кокаина

Организация после расследования раскрыла подробности скандальной истории.
Сегодня, 11:31       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Британское антидопинговое агентство (UKAD) выступило с заявлением по поводу скандальной истории с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Джозефом Паркером, в организме которого были выявлены следы кокаина после проигранного в октябре 2025 года боя с Фабио Уордли.

Из-за проваленного допингового теста новозеландский боксер был временно отстранен, однако на этом неделе стало известно, что после расследования со спортсмена были сняты обвинения.

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Паркеру удалось доказать, что он не принимал запрещенное вещество преднамеренно, а UKAD объяснило, что виновником попадания кокаина в организм боксера стал его нутрициолог, который употреблял наркотики.

"6 марта 2026 года господин Паркер предоставил UKAD доказательства, согласно которым положительный результат анализа был вызван воздействием кокаина, употреблявшегося нутрициологом, которого спортсмен нанял для подготовки к бою 25 октября 2025 года. Нутрициолог заявил, что регулярно употреблял кокаин и принимал его ежедневно в течение недели перед боем", - приводит заявление UKAD The Ring.

Напомним, раннее Паркер отреагировал на снятие бана за употребление наркотиков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер

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