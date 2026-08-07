"Надеюсь, прорвало": Пономаренко оценил свой победный гол в матче с Карабахом

Форвард Динамо высказался о первом поединке с азербайджанцами в отборе Лиги конференций.

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко поделился эмоциями от победного гола в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций с Карабахом (1:0).

Форвард киевлян выразил удовлетворение, что ему удалось отличиться первым забитым мячом в этом сезоне и прервать безголевую серию.

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"Хорошо, что выиграли. Но было много ошибок, нужно их исправлять. Считаю, что нужно больше играть на мяче. Будем над этим работать. А так хорошо, что победили, команда будет в хорошем настроении готовиться к следующей игре. Мы сделали минимальный гандикап, будем пытаться в Баку тоже побеждать и проходить дальше.

В эпизоде ​​с голом увидел, что мы перехватили мяч в центре поля и есть предпосылки для быстрой контратаки. Джастин Лонвейк поборолся, я увидел, что мяч отлетает ко мне, почувствовал, что могу забить, побежал и протолкнул его в ворота. Слава Богу, мяч залетел, и я прервал безголевую серию. Надеюсь, что в этой игре меня прорвало, а дальше будет больше, и я начну также забивать в каждой игре", - приводит слова Пономаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч Карабах - Динамо состоится в четверг, 13 августа, в Азербайджане и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее тренер Динамо Игорь Костюк рассказал, за счет чего удалось обыграть Карабах.

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