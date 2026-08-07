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Футбол

Заря подписала бразильского защитника и украинского нападающего

Состав луганской команды пополнили Итало Энрике и Артем Сердюк.
Сегодня, 12:42       Автор: Игорь Мищук
Итало Энрике / ФК Заря
Итало Энрике / ФК Заря

Заря объявила о подписании двоих новичков.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, состав команды пополнил 24-летний бразильский защитник Итало Энрике, который до этого выступал за португальскую Визелу.

В составе "черно-белых" бразилец будет играть под 40-м номером.

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Ранее Итало на молодежном уровне выступал за бразильские Фигуэренсе и Сан-Бернардо, после чего перебрался в Португалию. В Визеле он играл за основной состав в Лиге Португалии 2 и команду U-23.

Всего за Визелу бразильский защитник провел 71 матч, забив шесть голов и отдав пять результативных передач

Другим новичком Зари стал 20-летний украинский нападающий Артем Сердюк, который является воспитанником Ворсклы.

За команды полтавского клуба форвард сыграл 71 матч, отличившись 13 забитыми мячами и тремя ассистами.

Напомним, что в новом сезоне УПЛ Заря стартовала с победы 2:0 над Колосом.

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