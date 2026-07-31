iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Заря обыграла Колос в первом матче сезона-2026/27

Команде Костышина не повезло с ранним удалением.
Сегодня, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Заря - Колос / Getty Images
Заря - Колос / Getty Images

В пятницу, 31 июля, стартовал новый сезон УПЛ матчем Заря - Колос.

Номинальные хозяева начали матч очень активно. Уже вскоре Кушниренко мощным ударом провел каркас ворот, а затем Нестеренко попробовал выскочить на свидание с кипером, но был сбит.

Судья расценил момент в пользу луганчан, показав красную карточку Бурде. В меньшинстве Колосу оставалось только отбиваться.

И с переменным успехом команда Костышина уверенно стояла в обороне, а где нужно подчищал Пахолюк. Но на 70-й минуте Будкивський наконец открыл счет, а еще через 10 минут Задорожный окончательно снял все вопросы.

Статистика матча Заря - Колос 1-го тура УПЛ

Заря - Колос 2:0 
Голы: Будкивський, 70, Задорожный, 82

Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 21 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 3 - 1
Фолы: 3 - 2

Заря: Рыбак — Кравец (Жуниньо, 88), Янич, Джордан, Пердута (Башич, 88) — Нестеренко, Кушниренко (Дришлюк, 71), Попара — Слесар (Задорожный, 71), Будкивский, Мачелюк (Елавич, 46)

Колос: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Хрипчук, Понедельник – Демченко – Салабай (Гусол, 75), Денисенко (Гончаренко, 12), Гагнидзе (Тахири, 75), Кане (Касалла, 57) – Климчук (Ндукве, 57)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рома выкупит защитника из Бундеслиги Рома выкупит защитника из Бундеслиги
Аякс усилился опытным хавбеком Аякс усилился опытным хавбеком
Арбелоа продолжает попытки подписать игроков Реала Арбелоа продолжает попытки подписать игроков Реала
УПЛ: Заря стартовала в сезон победой над Колосом УПЛ: Заря стартовала в сезон победой над Колосом

Видео

Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча
Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: УПЛ возвращается - матч Заря - Колос откроет чемпионат
просмотров
Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа22:20
Рома выкупит защитника из Бундеслиги
Европа21:55
Аякс усилился опытным хавбеком
Европа21:35
Арбелоа продолжает попытки подписать игроков Реала
Украина20:50
УПЛ: Заря стартовала в сезон победой над Колосом
Украина20:33
Заря обыграла Колос в первом матче сезона-2026/27
Гимнастика19:50
Хорватия отказалась пускать росиян на Евро без нейтрального статуса
Европа19:10
"Это был самый тяжелый период": Мудрик прокомментировал снятие дисквалификации
Европа18:22
Мудрик официально вернулся к футболу
Европа17:35
Челси получил условный трансферный бан
Европа16:55
Борнмут подпишет бывшего таланта Бенфики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK