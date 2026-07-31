Заря обыграла Колос в первом матче сезона-2026/27

В пятницу, 31 июля, стартовал новый сезон УПЛ матчем Заря - Колос.

Номинальные хозяева начали матч очень активно. Уже вскоре Кушниренко мощным ударом провел каркас ворот, а затем Нестеренко попробовал выскочить на свидание с кипером, но был сбит.

Судья расценил момент в пользу луганчан, показав красную карточку Бурде. В меньшинстве Колосу оставалось только отбиваться.

И с переменным успехом команда Костышина уверенно стояла в обороне, а где нужно подчищал Пахолюк. Но на 70-й минуте Будкивський наконец открыл счет, а еще через 10 минут Задорожный окончательно снял все вопросы.

Статистика матча Заря - Колос 1-го тура УПЛ

Заря - Колос 2:0

Голы: Будкивський, 70, Задорожный, 82

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 21 - 7

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 3 - 1

Фолы: 3 - 2

Заря: Рыбак — Кравец (Жуниньо, 88), Янич, Джордан, Пердута (Башич, 88) — Нестеренко, Кушниренко (Дришлюк, 71), Попара — Слесар (Задорожный, 71), Будкивский, Мачелюк (Елавич, 46)

Колос: Пахолюк – Цуриков, Бурда, Хрипчук, Понедельник – Демченко – Салабай (Гусол, 75), Денисенко (Гончаренко, 12), Гагнидзе (Тахири, 75), Кане (Касалла, 57) – Климчук (Ндукве, 57)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!