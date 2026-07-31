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Хорватия отказалась пускать росиян на Евро без нейтрального статуса

European Gymnastics согласилась с позицией.
Сегодня, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Росиян и белорусов не пустили с собственной символикой на Евро-2026 по спортивной гимнастике.

Напомним, что после рекомендаций МОК FIG и European Gymnastics сняли ограничения с террористов.

Однако турнир будет принимать Хорватия, чье правительство запретило росиянам и белорусам использовать национальную символику.

European Gymnastics не стала давить и заявила, что принимает позицию Хорватии.

Евро-2026 по спортивной гимнастике стартует в Загребе 13 августа.

Ранее также сообщалось, что росию восстановили в международном боксе.

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