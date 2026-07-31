Одноклубник Трубина и Судакова интересен Барселоне

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Вангелис Павлидис стал альтернативой Альвареса.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Вангелис Павлидис / Getty Images
Вангелис Павлидис / Getty Images

Нападающий Бенфики Вангелис Павлидис заинтересовал Барселону, пишет AS.

Каталонцы все еже рассчитывают купить Хулиана Альвареса, однако грек теперь считается альтернативой аргентинцу.

Накануне Павлидис отметился покером в Лиге Европы, что сильно увеличило его ценность в глазах скаутов Барселоны.

На текущий момент каталонцы рассчитывают продлить Торреса и подписать Альвареса. В случае же неудачи клуб, вероятно, пойдет за Павлидисом.

Однако и эта сделка рискует быть непростой, так как Бенфике высоко оценивают форварда, хоть и понимают, что его будет непросто удержать.

Ранее также сообщалось, что Реал подписал испанского нападающего.

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