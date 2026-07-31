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Футбол

Ньюкасл определился с новым главным тренером

"Сороки" выплатят Аль-Ахли компенсацию за своего будущего наставника.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Маттиас Яйссле / Getty Images
Маттиас Яйссле / Getty Images

Нынешний наставник саудовского Аль-Ахли Маттиас Яйссле должен стать новым главным тренером Ньюкасла.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "сороки" активируют опцию выкупа контракта 38-летнего немецкого специалиста. Английский клуб заплатит за своего будущего наставника около 10 миллионов евро.

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Сам Яйссле уже уведомил руководство Аль-Ахли о своем желании уйти и согласовал с Ньюкаслом контракт до 2030 года.

 Ожидается, что официальное оформление сделки состоится в ближайшие дни.

Во главе английской команды немецкий тренер заменит Эдди Хау, который недавно сообщил руководству "сорок" о своем намерении покинуть занимаемую должность после пяти лет работы.

Ранее Ньюкасл озвучил Арсеналу цену на своего лидера.

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