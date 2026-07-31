Умер легендарный капитан Милана

Увековеченный 6-й номер "россонери" Франко Барези ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Умер легендарный защитник Милана и сборной Италии Франко Барези.

О трагическом событии "россонери" сообщили на своем официальном сайте.

Бывший капитан итальянского клуба ушел из жизни в возрасте 66 лет.

Причина смерти именитого экс-футболиста не называется, но, по информации СМИ, в последние годы он боролся с тяжелым заболеванием. В прошлом году он перенес операцию на легких.

"Вся история Милана скорбит в связи со смертью Франко Барези. Его пример и честность навсегда останутся в ДНК клуба, так же как и его легендарная футболка с номером 6. Соболезнования, которые Милан выражает семье Франко Барези в это тяжелое время, разделяют все "россонери", для которых эта утрата стала личной", - говорится в заявлении Милана.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Барези всю свою профессиональную карьеру провел в составе Милана, выступая за клуб с 1978 по 1997 год и сыграв 719 матчей. Вместе с "россонери" он шесть раз становился чемпионом, завоевал четыре Суперкубка Италии, а также выиграл три Кубка европейских чемпионов, два Межконтинентальных кубка и три Суперкубка Европы.

Шестой номер, под которым капитан выступал за Милан, навечно закреплен за ним в итальянском клубе.

Источник: Getty Images

На счету Барези 81 матч в составе сборной Италии. Вместе со "Скуадрой Адзуррой" защитник в 1982 году становился чемпионом мира, а также завоевал серебро ЧМ-1994 и бронзу ЧМ-1990.

С 2020 года легендарный футболист занимал должность почетного вице-президента Милана.

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