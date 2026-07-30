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Футбол

Глава одной из федераций поддержал идею Инфантино

На Коморах остро нуждаются в деньгах.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Президент Коморской федерации футбола Саид Али Саид Атуман заявил, что не стоит отвергать идею Джанни Инфантино.

Напомним, что президент ФИФА предложил передать ЧМ в руки частных инвесторов. Идея вызвала резкую критику, УЕФА уже объявил бойкот, а КОНКАКАФ отверг предложенные меры.

Однако на Коморах другое мнение. Атуман рассказал, что обещанные Инфантино деньги могли бы сильно помочь местному футболу. 

Чиновник считает, что не стоит сразу отвергать предложенное, лучше сначала рассмотреть внимательней, а затем уже принимать решение.

Наша проблема: как достать деньги? Сейчас у нас нет ни одного спонсора. В прошлом году Comores Télécom дала нам примерно 100-150 тысяч евро. Как в таких условиях конкурировать с Марокко, Алжиром, Кот-д’Ивуаром?

Богатые страны могут готовить игроков, строить инфраструктуру, закупать оборудование – и неудивительно, что потом у них есть результат. Большинство европейских стран таких проблем не знают.

Мы не говорим, что африканские страны за или против, но нельзя отвергать это предложение, не изучив его. Если бы я был европейцем, возможно, у меня было бы другое мнение, но я живу в другой реальности. Comores Télécom в прошлом году едва покрыла мне один матч. Легко сказать: "Надо отказаться".

Но нужно также быть уверенным, что ФИФА сохранит свою независимость. Это риск. Однако для африканских стран это не табу

Ранее также сообщалось, что Франция представила обновленную эмблему.

 

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