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Футбол

Манчестер Сити назвал ценник Родри

"Горожане" хотят 75 млн евро.
Сегодня, 20:59       Автор: Андрей Безуглый
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Реал начал прямые переговоры с Манчестер Сити касательно Родри, пишет Патрик Бергер.

По информации журналиста, клубы уже обменялись первыми предложениями.

"Горожане" оценили владельца Золотого мяча в 75 млн евро, что довольно сильно расходится с планами Реала.

Мадридцы же готовы заплатить максимум 50 млн евро за 30-летнего испанца. Трансфермаркт оценивает Родри в 55 млн евро.

При этом отметим, что контракт испанца с английским клубом истекает следующим летом.

Ранее также Челси завершил трансфер защитника сборной Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Родри

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