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Интер официально представил нового защитника

Джон Стоунс присоединился к "нерадзурри".
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Джон Стоунс / inter.it
Джон Стоунс / inter.it

Интер официально объявил о подписании Джона Стоунса.

32-летний англичанин присоединился к "нерадзурри" в качестве свободного агента.

Контракт стороны подписали до середины 2028 года.

Отметим, что Стоунс впервые в карьере будет выступать вне Англии. Ранее защитник играл за Манчестер Сити, Эвертон и Барнсли.

Ранее также Челси завершил трансфер защитника сборной Франции.

 

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