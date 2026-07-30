iSport.ua
Русский Українська

росию полностью восстановили в международном боксе

World Boxing сняла все ограничения с террористов.
Сегодня, 22:21       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

World Boxing полностью восстановила в правах росийских спортсменов.

Это произошло по итогам заседания исполнительного комитета организации в Глазго.

Обсуждая процессы подготовки к ОИ-2028 было решено допустить росиян на тех же условиях, что и боксеров других федераций.

Таким образом террористы смогут принять участие в квалификациях к ОИ с национальной символикой.

Напомним, что ранее также IBA также допустила росиян к соревнованиям.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Глава одной из федераций поддержал идею Инфантино Глава одной из федераций поддержал идею Инфантино
ПАОК с дублем Константелиаса выбил Динамо из Лиги Европы ПАОК с дублем Константелиаса выбил Динамо из Лиги Европы
Интер официально представил нового защитника Интер официально представил нового защитника
Манчестер Сити назвал ценник Родри Манчестер Сити назвал ценник Родри

Видео

Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча
Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч ЛНЗ в Лиге конференций и Динамо в Лиге Европы
просмотров
Свитолина стартует матчем против экс-росиянки на турнире в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Футбол23:30
Глава одной из федераций поддержал идею Инфантино
Лига Европы22:45
ПАОК с дублем Константелиаса выбил Динамо из Лиги Европы
Бокс22:21
росию полностью восстановили в международном боксе
Европа21:55
Интер официально представил нового защитника
Европа20:59
Манчестер Сити назвал ценник Родри
Европа20:19
Бывший руководитель Астон Мартин раскритиковал владельца команды
Украина20:12
Карпаты объявили о подписании испанского легионера
ММА19:38
Донченко получил следующего соперника в UFC
Европа19:30
ПСЖ с пятой попытки сумел уговорить Монако
Еврокубки18:54
Тренер сборной Украины по баскетболу возглавил Бенфику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK