World Boxing сняла все ограничения с террористов.

World Boxing полностью восстановила в правах росийских спортсменов.

Это произошло по итогам заседания исполнительного комитета организации в Глазго.

Обсуждая процессы подготовки к ОИ-2028 было решено допустить росиян на тех же условиях, что и боксеров других федераций.

Таким образом террористы смогут принять участие в квалификациях к ОИ с национальной символикой.

Напомним, что ранее также IBA также допустила росиян к соревнованиям.

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