Реал может потерять Родри и Диоманде из-за занятой заявки

Реалу необходимо освободить как минимум два места в заявке, чтобы зарегистрировать Родри и Яна Диоманде.

Напомним, что в СМИ сообщают о договорённостях мадридского коллектива с испанским хавбеком и ивуарийским вингером, однако есть загвоздка.

Среди возможных кандидатов на уход - Рауль Асенсио и Гонсало Гарсия Торрес. Но Асенсио не хочет рассматривать предложения и намерен доказать свою ценность новому тренерскому штабу.

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Тем временем Гонсало допускает переход в Фулхэм, но пока ждёт, чем завершатся переговоры между клубами, пишет COPE.

Тем временем Бавария готовит новый контракт для своей звезды.

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