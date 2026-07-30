Анчелотти объяснил стиль Бразилии

Заявил, что Винисиус и Эндрик не подходят для владения мячом.

Карло Анчелотти объяснил, почему сборная Бразилии не должна строить свою игру исключительно на контроле мяча, пишет Globo.

По мнению итальянского специалиста, стиль команды прежде всего должен соответствовать качествам имеющихся футболистов.

Структура команды и особенности игроков не подходят для игры, ориентированной на владение мячом. Когда в атаке у вас такие игроки, как Винисиус, Эндрик, Эстевао и Рафинья, нужно играть более вертикально.

Тренер отметил, что ситуация может измениться с появлением новых исполнителей. В частности, наличие высококлассного полузащитника позволит Бразилии чаще контролировать мяч и строить игру через позиционные атаки.

Ранее Мануэль Нойер объявил о последнем сезоне в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!