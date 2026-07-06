Винисиус установил антирекорд Бразилии в плей-офф ЧМ

Вылетает от Норвегии и устанавливает антирекорд вместе с их лидером.

Вингер сборной Бразилии и Реала Винисиус Жуниор не смог отметиться результативными действиями в третьем подряд матче плей‑офф чемпионатов мира, передаёт Opta Analyst.

Напомним, что звёздный бразилец не забил и не отдал голевую передачу в поединках против Японии (2:1) и Норвегии (1:2) на чемпионате мира‑2026, а также остался без результативных действий в четвертьфинале чемпионата мира‑2022 против Хорватии (1:1, пен. 2:4).

К тому же, оба чемпионата мира с участием Винисиуса завершились для сборной Бразилии до стадии полуфинала: в 2022 году команда вылетела в четвертьфинале, а на чемпионате мира‑2026 покинула турнир уже в 1/8 финала.

Добавим, что единственный матч плей‑офф чемпионата мира, в котором Винисиус набрал очки по системе гол+пас, состоялся в 1/8 финала турнира 2022 года против Южной Кореи (4:1). Тогда он забил сам и ассистировал Лукасу Пакете.

Ранее тренер сборной Франции Дешам установил рекорд в плей‑офф чемпионатов мира.

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