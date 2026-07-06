Англия смогла победить там, где не выигрывал никто
Накануне сборная Англии сумела переиграть сборную Мексики на их же стадионе – эта победа стала исторической.
До этого матча мексиканская сборная не знала поражений на Ацтеке в рамках мировых первенств на протяжении 10 матчей.
К слову, в официальных встречах на этой арене команда не уступала с 2013 года, когда проиграла Гондурасу в квалификации чемпионата мира‑2014.
1 - 🏴 England are the first team ever to beat 🇲🇽 Mexico at the Estadio Azteca in the FIFA World Cup - they were unbeaten in 10 games there before today.— OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026
Altitude? pic.twitter.com/tSBgzqiHn7
Добавим, что стадион также находится на высоте около 2200 метров над уровнем моря, что усложняет адаптацию для соперников.
К слову, Винисиус установил антирекорд Бразилии в плей‑офф чемпионата мира.
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