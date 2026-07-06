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Футбол

Англия смогла победить там, где не выигрывал никто

"Трое львов" стала первой с 2013 года, кто победил Мексику на их стадионе.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Джуд Беллингем, Гарри Кейн / Getty Images
Джуд Беллингем, Гарри Кейн / Getty Images

Накануне сборная Англии  сумела переиграть сборную Мексики на их же стадионе – эта победа стала исторической.

До этого матча мексиканская сборная не знала поражений на Ацтеке в рамках мировых первенств на протяжении 10 матчей.

К слову, в официальных встречах на этой арене команда не уступала с 2013 года, когда проиграла Гондурасу в квалификации чемпионата мира‑2014.

Добавим, что стадион также находится на высоте около 2200 метров над уровнем моря, что усложняет адаптацию для соперников.

К слову, Винисиус установил антирекорд Бразилии в плей‑офф чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англия

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