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Футбол

Мексика - Англия 2:3: обзор матча и результат игры 06.07.2026

Дубль Беллингема и гол Кейна принесли Англии победу.
Сегодня, 07:33       Автор: Валентина Чорноштан
Мексика - Англия / Getty Images
Мексика - Англия / Getty Images

Сборная Англии сумела удержать победу против хозяев турнира, несмотря на удаление во втором тайме.

Первый тайм прошёл в обоюдной борьбе без явного преимущества. Мексиканцы доминировали в контроле мяча, но и трое львов не отставали и атаковали ворота Ранхеля. На 30‑й минуте их атаки дали плоды.

На 36‑й минуте Джуд Беллингем после подачи Букайо Сака открыл счёт, а уже спустя две минуты оформил дубль, воспользовавшись передачей Гарри Кейна. Перед самым перерывом Хулиан Киньонес сократил отставание мексиканцев, первым сыграв на добивании после стандарта.

Вторая сорокаминутка началась с удаления Куанса — Англия осталась в меньшинстве. Однако вскоре англичане заработали пенальти, который уверенно реализовал Гарри Кейн, сделав счёт 3:1.

Но мексиканцы спустя девять минут ответили, сделав счёт 2:3. После забитого мяча англичане полностью сели в оборону, ведь мексиканцы устроили настоящий штурм ворот Джордана Пикфорда. Однако, несмотря на 11 компенсированных минут, англичане выстояли и сохранили победный счёт.

Теперь подопечные Томаса Тухеля в 1/4 финала сыграют против сборной Норвегии.

Статистика матча Мексика — Англия 1/8 финала ЧМ‑2026

Мексика — Англия 2:3

Голы: Киньонес 42, Хименес 69, (пен) — Беллингем 36, 38, Кейн 60, (пен)

Ожидаемые голы (xG): 1.93 — 1.55
Владение мячом: 67% — 33%
Удары: 20 — 6
Удары в створ: 5 — 5
Угловые: 12 — 2
Фолы: 14 — 7

Мексика: Ранхель Р. — Санчес Х., Монтес С., Васкес Х., Гальярдо Х. — Лира Э., Ромо Баррон Л. Ф., Мора Х. — Альварадо Р., Хименес Р., Киньонес Х.

Англия: Пикфорд Дж. — Куанса Дж., Конса Э., Геи М., О'Райлли Н. — Райс Д., Андерсон Э. — Сака Б., Беллингем Дж., Гордон Э. — Кейн Г.

Удаление: Куанса.

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