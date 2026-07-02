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Футбол

"Физически невозможно адаптироваться": Тухель - о главном преимуществе Мексики

Назвал высоту над уровнем моря серьёзным недостатком для Англии.
Сегодня, 16:22       Автор: Валентина Чорноштан
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, как их будущие соперники в 1/8 финала - сборная Мексики, имеют преимущество на чемпионате мира.

По его словам, команде практически невозможно полноценно адаптироваться за короткий промежуток времени между играми, что даёт хозяевам турнира дополнительное преимущество, об этом передает The Sun.

У нас всего три дня между этими матчами. Физически просто невозможно адаптироваться к высоте над уровнем моря, которая довольно значительная.

Также Тухель подчеркнул, что Англия была осведомлена об этом факторе заранее, однако вынуждена принять ситуацию как объективное ограничение подготовки.

Ранее Кроос вынес неутешительный вердикт нынешней сборной Германии.

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