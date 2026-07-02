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Футбол

Атлетико близок к подписанию полузащитника Спортинга

Согласовал контракт с Юльманном, но трансфер завис из-за цены.
Сегодня, 15:13       Автор: Валентина Чорноштан
Мортен Юльманн / Getty Images
Мортен Юльманн / Getty Images

Атлетико собирается подписать хавбека Спортинга Мортена Юльманн. Об этом сообщает As.

Отмечается, что "матрасники" договорились с представителями 27-летнего датчанина о контракте на 5+1 лет.

Однако трансфер приостановлен из‑за того, что Спортинг хочет получить за Мортена 60 млн евро, а Атлетико не готов отдавать такую сумму.

Добавим, что сейчас мадридский клуб пытается переубедить лиссабонскую команду отдать игрока за 45 млн евро + бонусы.

К слову, Гринвуд может покинуть Марсель уже этим летом.

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