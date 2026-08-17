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Футбол

"Не все сделали, что планировали": Ахметов анонсировал новые приобретения Шахтера

"Горняки" получат усиление до закрытия летнего трансферного окна.
Сегодня, 12:28       Автор: Игорь Мищук
Шахтер готовит новые трансферы / ФК Шахтер Донецк
Шахтер готовит новые трансферы / ФК Шахтер Донецк

Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с генеральным директором Сергеем Палкиным, спортивным директором Дарио Срной и главным тренером Ардой Тураном.

В ходе встречи они обсудили текущую подготовку команды, вопросы усиления состава до завершения трансферного окна и ключевые задачи перед стартом в Лиге чемпионов.

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"Мы встретились с Ардой Тураном, Дарио Срной и Сергеем Палкиным, чтобы обсудить, чем еще можем помочь команде и как можем ее усилить. Мы не все сделали из того, что планировали, и имеем для этого еще 17 дней.

Впереди нас ждет тяжелый и важный путь в чемпионате Украины. Мои коллеги - президенты других клубов - сделали очень много и серьезно усилили составы, поэтому я убежден, что борьба в чемпионате будет чрезвычайно сложной. Все ставят себе самые амбициозные цели, и мы хотим также создать достойную конкуренцию и сделаем все возможное, чтобы защитить титул.

А в Лиге чемпионов нас ждет прекрасное путешествие. Я убежден, что ребята будут получать огромное удовольствие от игры на самом высоком уровне. Мы тоже будем работать с повышенным пульсом и, надеюсь, вместе получим много положительных эмоций от хороших результатов. Мы и дальше будем обсуждать, чем еще можем помочь команде, чтобы она была максимально готова к сезону", - приводит слова Ахметова официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Шахтер переподписал контракт с основным голкипером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы Ринат Ахметов

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