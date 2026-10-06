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Снигур проиграла 5-й ракетке мира

Украинка уступила в двух сетах, завершив турнир с личным рекордом карьеры на супертурнирах категории WTA 1000.
Сегодня, 08:42       Автор: Сергей Носенко
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Дарья Снигур завершила выступления в 1/8 финала WTA 1000: потерпела поражение от пятой ракетки мира нейтральной Мирры Андреевой — 2:6, 2:6. Поединок продлился 1 час 2 минуты.

China Open, WTA 1000, Пекин, хард

4-й круг (1/8 финала), 6 октября

Дарья Снигур (Украина) — Мирра Андреева (нейтральная, 4) — 2:6, 2:6

Снигур завершает соревнования в Пекине с личным рекордом: впервые в карьере сыграла на стадии 1/8 финала турнира категории WTA 1000. Ранее лучшим результатом украинки на тысячниках было второй круг в этом сезоне в Мадриде, где она в апреле также уступила представительнице топ-5 рейтинга — Иге Швёнтек.

Путь Снигур на турнире в Пекине получился ярким: в первом круге она одолела польку Катажину Каву, во втором — итальянку Жасмин Паолини, занимавшую на тот момент 20-ю строчку рейтинга, а в третьем за 48 минут разгромила австралийку Тайлу Престон со счетом 6:1, 6:0.

Борьбу в одиночной сетке турнира в Пекине продолжает Элина Свитолина. Первая ракетка Украины свой матч 1/8 финала проведет в среду, 7 октября.

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