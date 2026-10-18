Снигур и Калинина снялись со своих матчей на турнире в Нинбо

Две украинские теннисистки не смогли завершить своим матчи в финале квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

Дарья Снигур (№42 WTA) в решающем поединке отбора встречалась с Катажиной Кавой (№127 WTA) из Польши и проиграла первый сет со счетом 1:6. Затем украинка обращалась к врачу, а во второй партии отдала сопернице еще два гейма и в итоге снялась с матча.

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Ангелина Калинина (№48 WTA) в финале квалификации играла против так называемой "нейтралки" с белорусским паспортом Александры Саснович. Во время матча украинская теннисистка обращалась к врачу из-за проблем с бедром и при счете 3:5 в первом сете отказалась от продолжения встречи.

WTA 500, Нинбо, Китай

Квалификация, финал

Дарья Снигур (Украина) - Катажина Кава (Польша) 1:6, 0:2 - отказ

1:6, 0:2 - отказ Ангелина Калинина (Украина) - Александра Саснович (нейтральный статус) 3:5 - отказ

При этом обе украинки остаются среди претенденток на одно вакантное место в основной сетке в статусе "лаки-лузера" в случае готовности продолжить выступление на турнире.

Напомним, ранее Даяна Ястремская вылетела из квалификации турнира в Нинбо.

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