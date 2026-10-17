Ястремская вылетела из квалификации турнира в Нинбо
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№103 WTA) потерпела поражение на старте квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо.
В полуфинале отбора украинка встречалась с Камиллой Рахимовой из Узбекистана (№68 WTA) и уступила в двух сетах со счетом 2:6, 4:6.
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Матч продолжался 1 час 14 минут. Ястремская за игру пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.
Это была первая очная встреча теннисисток.
WTA 500, Нинбо, Китай
Квалификация, полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) - Камилла Рахимова (Узбекистан) 2:6, 4:6
Напомним, ранее Дарья Снигур вышла в финал квалификации турнира в Нинбо.
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