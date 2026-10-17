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Калинина успешно стартовала в квалификации турнира в Нинбо

Украинская теннисистка сыграет в финале отбора.
Сегодня, 14:28       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) вышла в финал квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

В полуфинале отбора украинка противостояла швейцарке Симоне Вальтерт (№110 WTA), которую обыграла в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

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Соперницы провели на корте 2 часа 36 минут. Калинина за матч дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь из 12 брейк-пойнтов.

Это была третья очная встреча теннисисток, а украинка одержала победы во всех трех.

WTA 500, Нинбо, Китай
Квалификация, полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) - Симона Вальтерт (Швейцария) 6:4, 3:6, 6:3

В финале квалификации Калинина сыграет против так называемой нейтральной теннисистки с белорусским паспортом Александры Саснович.

Напомним, ранее Дарья Снигур также успешно преодолела полуфинал квалификации турнира в Нинбо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

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