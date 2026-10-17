Стародубцева проиграла в квалификации турнира в Нинбо

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№44 WTA) потерпела поражение в квалификации турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

В полуфинале отбора украинка встречалась с так называемой "нейтралкой" с российским паспортом Анастасией Захаровой (№111 WTA) и уступила в двух сетах со счетом 1:6, 5:7.

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Соперницы провели на корте 1 час 20 минут. Стародубцева за матч дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала свой единственный брейк-пойнт.

Для теннисисток это была вторая очная встреча, а украинка потерпела второе поражение.

WTA 500, Нинбо, Китай

Квалификация, полуфинал

Юлия Стародубцева (Украина) - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 1:6, 5:7

Напомним, что Дарья Снигур успешно преодолела полуфинал квалификации турнира в Нинбо.

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