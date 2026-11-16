Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка не смогла завоевать второй подобный титул в карьере.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) потерпела поражение в финальном матче Итогового турнира WTA.

В решающем поединке первая ракетка Украины встречалась с так называемой нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№3 WTA) и уступила в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.

Читай также: Свитолина уничтожила чемпионку Уимблдона

Матч продолжался 1 час 49 минут. Свитолина за игру не подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три из 12 брейк-пойнтов.

Свитолина встречалась с Андреевой на старте группового этапа Итогового турнира и также проиграла 4:6, 0:6. После финала соревнований счет в личных встречах стал 3:1 в пользу "нейтралки".

WTA Finals, Индиан-Уэллс, США

Финал

Элина Свитолина (Украина) - Мирра Андреева (нейтральный статус) 5:7, 3:6

Напомним, что Свитолина третий раз в карьере сыграла в финале Итогового турнира WTA. В 2018 году украинка в решающем матче в Сингапуре победила американку Слоан Стивенс, а в 2019 году уступила в Шэньчжэне австралийке Эшли Барти.

По итогам выступлений на турнире Свитолина останется на шестой строчке мирового рейтинга и пятый раз в карьере завершит сезон в топ-10.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!