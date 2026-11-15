Англия неожиданно обыграла Испанию, Бельгия разгромила Италию

В воскресенье, 15 ноября, состоялись очередные матчи Лиги наций.

В центральном матче дня встречались чемпионы мира Испания и сборная Англии.

Англия с первых минут начала давить и была близка к голу, который в итоге был забит лишь в конце тайма. Харри Кейн уверенно реализовал пенальти.

Со стартом второго тайма англичане только набрали обороты, уже на 53-й минуте Конса забил второй после углового, а через пару минут Уайт забил третий мяч.

Вскоре испанцы сумели отыграть один мяч, затем второй, но большего Англия не позволила сделать чемпионам мира.

Статистика матча Испания - Англия 6-го тура Лиги наций

Испания - Англия 2:3

Голы: Оярсабаль (пенальти), 65, Уильямс, 75 - Кейн (пенальти), 45, Конса, 53, Уайт, 57

Ожидаемые голы (xG): 2.73 - 2.28

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 23 - 9

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 4 - 6

Фолы: 14 - 15

Параллельно развернулся не менее интересный матч между Бельгией и Италией.

Гости начали уверенно и забили быстрый гол, но затем в течение десяти минут получили в ответ сразу три.

Несмотря на полную катастрофу, итальянцам удалось выравнять игру во втором тайме, но бельгийцы оборонялись грамотно.

В концовке матча Морейра довел счет до разгромного, а Эспозито не сумел переиграть Ламменса и сделать счет немного менее обидным.

Статистика матча Бельгия - Италия 6-го тура Лиги наций

Бельгия - Италия 4:1

Голы: Де Кейпер, 15, Нгой, 22, Доку, 26, Морейра, 80 - Эспозито, 11

Ожидаемые голы (xG): 3.41 - 1.91

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 22 - 12

Удары в створ: 10 - 4

Угловые: 7 - 4

Фолы: 6 - 11

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