Англия неожиданно обыграла Испанию, Бельгия разгромила Италию
В воскресенье, 15 ноября, состоялись очередные матчи Лиги наций.
В центральном матче дня встречались чемпионы мира Испания и сборная Англии.
Англия с первых минут начала давить и была близка к голу, который в итоге был забит лишь в конце тайма. Харри Кейн уверенно реализовал пенальти.
Со стартом второго тайма англичане только набрали обороты, уже на 53-й минуте Конса забил второй после углового, а через пару минут Уайт забил третий мяч.
Вскоре испанцы сумели отыграть один мяч, затем второй, но большего Англия не позволила сделать чемпионам мира.
Статистика матча Испания - Англия 6-го тура Лиги наций
Испания - Англия 2:3
Голы: Оярсабаль (пенальти), 65, Уильямс, 75 - Кейн (пенальти), 45, Конса, 53, Уайт, 57
Ожидаемые голы (xG): 2.73 - 2.28
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 23 - 9
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 4 - 6
Фолы: 14 - 15
Параллельно развернулся не менее интересный матч между Бельгией и Италией.
Гости начали уверенно и забили быстрый гол, но затем в течение десяти минут получили в ответ сразу три.
Несмотря на полную катастрофу, итальянцам удалось выравнять игру во втором тайме, но бельгийцы оборонялись грамотно.
В концовке матча Морейра довел счет до разгромного, а Эспозито не сумел переиграть Ламменса и сделать счет немного менее обидным.
Статистика матча Бельгия - Италия 6-го тура Лиги наций
Бельгия - Италия 4:1
Голы: Де Кейпер, 15, Нгой, 22, Доку, 26, Морейра, 80 - Эспозито, 11
Ожидаемые голы (xG): 3.41 - 1.91
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 22 - 12
Удары в створ: 10 - 4
Угловые: 7 - 4
Фолы: 6 - 11
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