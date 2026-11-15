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Галичанка пробилась в 1/8 финала Кубка вызова

Львовянки во второй раз разбили Х71.
Сегодня, 17:05       Автор: Андрей Безуглый
/ Galychanka
/ Galychanka

Украинский гандбольный клуб Галичанка сыграет в 1/8 финала Кубка вызова.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала львовские гандболистки уверенно разбили соперниц с Фарерских островов.

В ответном поединке Галичанка оформила еще одну разгромную победу и прошла в следующую стадию.

Матчи уже 1/8 финала пройдут в январе 2027 года, а соперник львовских спортсменок пока неизвестен.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/16 финала, ответный матч

Галичанка (Украина) — Х71 (Фарерские острова) 32:24 (17:11, 15:13)

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