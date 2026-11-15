Свитолина оценила шансы в финале WTA Finals против Андреевой
После победы над чешкой Линдой Носковой (6:2, 6:1) в полуфинале Свитолина получила возможность побороться за титул WTA Finals. Ее соперницей станет третья ракетка мира Андреева, которая в другом полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 6:4).
Это будет повторная встреча теннисисток на нынешнем турнире. На групповом этапе Андреева уверенно победила украинку со счетом 6:4, 6:0.
Впрочем, Свитолина считает, что к решающему матчу подходит уже в другом игровом состоянии.
"Это будет еще одно серьезное испытание. Чувствую, что мне нужно выполнить домашнюю работу, поработать над несколькими моментами. Я совершенно другая теннисистка по сравнению с нашим первым матчем. Тогда я играла не так, как нужно. Я приложу все усилия, выложусь на сто процентов. Завтра наконец-то последний матч сезона [смеется]. Будет весело», — цитирует украинку The Tennis Letter.
Elina Svitolina on facing Mirra Andreeva in the WTA Finals Championship match “It’s gonna be another big challenge. I feel that I have to do my homework, to work on a few things here and there. I’m a completely different player from the first match. I was not playing the right way. I will give it the best shot. Just gonna leave everything. Tomorrow it’s the last match of the season finally 😂. It’s gonna be fun.”— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 14, 2026
Для Свитолиной это третий финал WTA Finals в карьере. Ранее она доходила до решающего матча турнира в 2018 и 2019 годах, причем первая попытка завершилась завоеванием титула.
Финальный матч между Свитолиной и Андреевой состоится 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.
Напомним, ранее Свитолина отреагировала на скандальное поведение Соболенко.
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