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Свитолина оценила шансы в финале WTA Finals против Андреевой

Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от финального матча Итогового турнира WTA, в котором ей предстоит встретиться с представительницей россии Миррой Андреевой.
Сегодня, 12:25       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

После победы над чешкой Линдой Носковой (6:2, 6:1) в полуфинале Свитолина получила возможность побороться за титул WTA Finals. Ее соперницей станет третья ракетка мира Андреева, которая в другом полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу (6:3, 6:4).

Это будет повторная встреча теннисисток на нынешнем турнире. На групповом этапе Андреева уверенно победила украинку со счетом 6:4, 6:0.

Впрочем, Свитолина считает, что к решающему матчу подходит уже в другом игровом состоянии.

"Это будет еще одно серьезное испытание. Чувствую, что мне нужно выполнить домашнюю работу, поработать над несколькими моментами. Я совершенно другая теннисистка по сравнению с нашим первым матчем. Тогда я играла не так, как нужно. Я приложу все усилия, выложусь на сто процентов. Завтра наконец-то последний матч сезона [смеется]. Будет весело», — цитирует украинку The Tennis Letter.

Для Свитолиной это третий финал WTA Finals в карьере. Ранее она доходила до решающего матча турнира в 2018 и 2019 годах, причем первая попытка завершилась завоеванием титула.

Финальный матч между Свитолиной и Андреевой состоится 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.

Напомним, ранее Свитолина отреагировала на скандальное поведение Соболенко.

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