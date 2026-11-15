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Футбол

Португалия разгромно проиграла в первом матче без Роналду

Дания нанесла сопернику обидное поражение.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

В субботу, 14 ноября, сборные Португалии и Дании встретились в пятом туре Лиги наций.

Датчане с первых минут старались навязать сопернику свою игру, и во многом им это удалось.

Счет открыли также гости, Хойбьерг отличился с 11-метровой, и при минимальном счете команды ушли на перерыв.

Старт второй половины стал настоящей катастрофой для португальцев. Всего за семь минут Хейлунд оформил дубль, а вскоре Андерсен довел счет до разгромно.

Все, что смогла Португалия, - забить гол престижа, который остался на счету Бернарду Сильвы.

Статистика матча Португалия - Дания 5-го тура Лиги наций

Португалия - Дания 1:4
Голы: Сильва, 90+3 - Хойбьерг (пенальти), 43, Хейлунд, 50, 57, Андерсен, 75

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 15 - 17
Удары в створ: 8 - 6
Угловые: 6 - 7
Фолы: 19 - 4

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