Португалия разгромно проиграла в первом матче без Роналду
В субботу, 14 ноября, сборные Португалии и Дании встретились в пятом туре Лиги наций.
Датчане с первых минут старались навязать сопернику свою игру, и во многом им это удалось.
Счет открыли также гости, Хойбьерг отличился с 11-метровой, и при минимальном счете команды ушли на перерыв.
Старт второй половины стал настоящей катастрофой для португальцев. Всего за семь минут Хейлунд оформил дубль, а вскоре Андерсен довел счет до разгромно.
Все, что смогла Португалия, - забить гол престижа, который остался на счету Бернарду Сильвы.
Статистика матча Португалия - Дания 5-го тура Лиги наций
Португалия - Дания 1:4
Голы: Сильва, 90+3 - Хойбьерг (пенальти), 43, Хейлунд, 50, 57, Андерсен, 75
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 15 - 17
Удары в створ: 8 - 6
Угловые: 6 - 7
Фолы: 19 - 4
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