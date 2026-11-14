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Футбол

Сборная Украины минимально уступила Северной Ирландии

Команда Мальдеры снова не смогла победить.
Сегодня, 23:50       Автор: Андрей Безуглый
Северная Ирландия - Украина / Getty Images
Северная Ирландия - Украина / Getty Images

В субботу, 14 ноября, сборные Украины и Северной Ирландии встретились в пятом туре Лиги наций.

Команды недолго присматривались друг к другу, уже на 23-й минуте атаки ирландцев закончилась голом. Но к счастью для Украины, был зафиксирован офсайд.

Затем команды продолжили отмениваться атаками, однако до конца тайма счет так и не был открыт.

Во втором тайме Северная Ирландия снова забила довольно быстрый гол, Девлин пушечным ударом прошил Трубина.

Главной возможностью сравнять счет был удар Сикана в концовке матча, однако вратарь каким-то чудом сумел отразить удар форварда.

Статистика матча Северная Ирландия - Украина 5-го тура Лиги наций

Северная Ирландия - Украина 1:0
Голы: Девлин, 68

Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 15 - 7
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 4 - 2
Фолы: 9 - 6

Северная Ирландия: П. Чарльз – Девлин (Келли, 80), Атчесон, Макконвилл, Браун – Хьюм, Ш. Чарльз, Дэвенни (Гилмор, 87) – Прайс, Донли (Мадженнис, 87), Галбрейт.

Украина: Трубин - Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Кащук, Ярмолюк, Очеретько (Назарина, 81), Судаков (Синчук, 72) - Сикан, Яремчук (Краснопир, 72).

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