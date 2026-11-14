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Кащук дебютировал за сборную Украины

26-летний вингер впервые сыграл за взрослую команду.
Сегодня, 23:00       Автор: Андрей Безуглый
Алексей Кащук / Getty Images
Алексей Кащук / Getty Images

Вингер Карабаха Алексей Кащук дебютировал за сборную Украины.

26-летний впервые вышел в футболке основной национальной сборной в поединке против Северной Ирландии.

Главный тренер сборной Андреа Мальдеры решил довериться новичку, который в текущем сезоне имеет шесть результативных действий в 18 матчах.

Отметим, что ранее Алексей Кащук играл за молодежные сборные Украины, успев провести 53 поединка.

На момент написания новости счет в матче 1:0 в пользу Северной Ирландии.

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